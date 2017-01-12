Игроки «Зенита» пропустили новичков через традиционный «тоннель»

Перед началом тренировки на сборе в ОАЭ футболисты «Зенита» пропустили новичков через традиционный «тоннель», а затем приступили к беговым упражнениям и работе с мячом, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Во время паузы в Премьер-Лиге петербургский клуб приобрёл вратаря Андрея Лунёва, полузащитника Эрнани, защитника Ибрагима Цаллагова, хавбека Йоана Молло, а также защитника Сергея Зуйкова.
Ближайший контрольный матч „Зенита“ запланирован на 14 января — в этот день подопечные Мирчи Луческу встретится с немецким «Айнтрахтом».