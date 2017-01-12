Вальдано: больше, чем прессинг, меня удивляет то, как «Реал» его осуществляет

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано не поскупился на похвалу в адрес команды и её главного тренера Зинедина Зидана. Чемпион мира 1986 года, в частности, отметил прессинг в исполнении футболистов «Королевского клуба».
«Больше, чем сам прессинг, меня удивляет то, как «Реал» его осуществляет. Я уже давно не видел такой игровой дисциплины в действиях «Реала». Для того чтобы осуществлять прессинг на половине поля соперника, необходимо выдвигать вперёд линию обороны и играть как аккордеон. Всё это свидетельствует о функциональной подготовке команды», — цитирует Вальдано Onda Cero.