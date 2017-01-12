Рыжиков: по контракту с «Рубином», думаю, подвижки будут, но пока что нет

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от весенней части Премьер-Лиги, а также рассказал, как обстоят дела с продлением контракта с казанским клубом. Ранее Алексей Сафонов, агент Рыжикова, сообщил, что казанский клуб предложил его клиенту продлить действующий контракт. Соглашение 36-летнего вратаря с «Рубином» истекает 31 мая 2017 года.
«Есть такая фраза о том, чтобы наши ожидания совпадали с нашими возможностями. Надо хорошо поработать эти недели перед возобновлением чемпионата, поставленные задачи с нас никто не снимал, они решаемы.
Десять матчей на сборах? Это не мне обсуждать, нам сказали играть. У нас достаточно народу, чтобы играть, все получат игровую практику. Тренерский штаб увидит весь потенциал футболистов, которым меньше доверяли. Думаю, это правильно.
В переговорах с клубом по новому контракту пока нет подвижек. В отпуске я и руководство дали друг другу отдохнуть. Думаю, подвижки будут, но пока что нет», — цитирует Рыжикова «Бизнес online».