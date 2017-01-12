Ватцке: Обамейянг? После ухода Левандовского «Боруссии» предрекали конец света

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что команда продолжает оставаться конкурентоспособной даже после того, как её покидают звёзды. Ватцке сказал это в ответ на замечание о возможной смене клубной прописки нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга. В связи с этим Ватцке, в частности, вспомнил бывшего форварда «Боруссии» Роберта Левандовского, пополнившего перед стартом сезона-2014/15 ряды мюнхенской «Баварии».
«Обамейянг? Даже если он уйдёт, «Боруссия» будет идти вперёд. После ухода Левандовского «Боруссии» предрекали конец света», — приводит слова Ватцке FAZ.