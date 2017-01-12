Панченко: если бы не футбол, стал бы пилотом

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал, какие ещё профессии его привлекали в детстве и чего ждёт от грядущего чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Отец считал, что необходимо заниматься спортом с самого детства. Футбол я полюбил сразу. Совсем маленьким я ходил с отцом на тренировки, и мне очень нравилось, как играют взрослые. Сам начал заниматься с шести лет. С тех пор одна из главных целей моей жизни – играть. Первое яркое впечатление о футболе – приезд в школу-интернат „Локомотива“. Удивительно было встретить таких же детей, как и я – маленьких, но уже самостоятельных. Там чередовались учёба и занятия футболом, мне было 10 лет. Естественно, были мечты и о других профессиях. Мне очень нравится авиация, самолёты. Если бы не футбол, стал бы пилотом.
Решение стать послом Саранска я принял сразу, не раздумывая ни секунды. Столица Мордовии, где я провёл четыре футбольных сезона, стала для меня родным городом. Здесь я встретил свою супругу, здесь родилась дочь, здесь я стараюсь проводить и новогодние праздники, со своими родными и близкими.Не лукавя скажу, что чувствую себя в Саранске как дома. Этот город стал для меня по-настоящему родным, мне всё здесь нравится.
Я прекрасно помню день, когда Россия была избрана страной-хозяйкой ЧМ-2018, как мы в этой гонке обошли Англию. Испытал массу положительных эмоций. Считаю, что такая страна, как Россия, безусловно достойна принимать мировое первенство. Я убежден, что нам это по силам. В 2018 году будет сумасшедшая борьба, невероятные по накалу матчи, хороший футбол и много болельщиков. Я очень хочу, чтобы болельщики верили в успех своих команд», — цитирует Панченко Welcome2018.