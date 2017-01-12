«Краснодар» объявил об уходе Куасси в «Селтик»

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перешёл в шотландский «Селтик». Об этом сообщил официальный сайт краснодарского клуба. Ранее в британских СМИ была информация, что сумма трансфера составит примерно £ 3 млн (€ 3,5 млн). Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» сохранит 15% от трансфера игрока. Пресс-служба «Селтика» сообщила, что соглашение подписано на четыре года.
В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в Премьер-Лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу, является воспитанником местной академии Symbiose Foot D Abobo и перешёл в состав «Краснодара» в декабре 2015 года.