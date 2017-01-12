Бурлак: Сёмин мне не звонил, я точно остаюсь в «Рубине»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг слухи о возможном переходе в «Локомотив», а также рассказал, в каком состоянии находится после отпуска.
«Как всегда всё хорошо, проблем никаких нет. Всё быстро прошёл. На руку ли пауза в чемпионате? Сложно сказать. Покажет время, после перерыва будет ясно, как будем играть. В конце года мы начали играть лучше, что-то начало получаться. Дай бог, чтобы после сборов было только лучше.
Уже где-то две-три недели отдохнули и хочется тренироваться, но к мячу не притрагивался, потому что было задание только в тренажёрном зале заниматься, беговой работой. Поэтому сейчас придётся повоевать с мячом первое время.
Слухи о переходе в «Локомотив»? Я точно остаюсь в «Рубине» на 100%. Мне никто не звонил. Вообще за месяц никто не звонил, кроме ребят. А так, никто со мной не разговаривал по поводу трансфера, остаюсь точно», — цитирует Бурлака «Бизнес Online».