Оздоев: остаюсь в «Рубине», не знаю, откуда появилась информация про «Марсель»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев опроверг информацию о возможном уходе из казанского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что «Марселю» предлагали приобрести полузащитника «Рубина», однако французский клуб отклонил предложение.
«Я остаюсь в «Рубине», готовимся ко второй части сезона. «Марсель»? Не знаю, откуда появилась информация про «Марсель». После этого позвонил агенту, он сказал, что тоже не в курсе. Видимо, это кому-то интересно. Мне не интересно, никогда о нём не думал.
Меня не злит, что в конце года мало играл. Должен работать, доказывать. В печали нет пользы. Прошлый отрезок был не очень хороший для команды. Нужно начать год лучше и бороться за еврокубки. Когда тяжело, то бывает намного интереснее. Нужно начать с Кубка и стараться побеждать. В конце прошлого года у нас были хорошие игры. Думаю, что игра против «Спартака» была как минимум ничейная», — приводит слова Оздоева «Спорт-экспресс».