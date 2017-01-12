Кричевский: новичок «Краснодара» Овсепян хорошо проявил себя в составе «Сибири»

Исполняющий обязанности генерального директора «Сибири» Константин Кричевский рассказал о новичке «Краснодара» полузащитнике Араике Овсепяне. Сегодня краснодарский клуб объявил о переходе 21-летнего футболиста из «Сибири».
«Овсепян — новосибирец, прошёл нашу вертикаль, единственное, воспитывался не в нашей школе. Но мы всё равно считаем его нашим воспитанником. Играл в «Сибири» во второй лиге, потом получил шанс сыграть в первой, где хорошо себя проявил и попал на заметку клубу Премьер-Лиги. По поводу его трансфера я лично контактировал с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Леонидовичем Хашигом», — сказал Кричевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.