Агент: для Куасси «Селтик» — это мостик между «Краснодаром» и АПЛ или Примерой

Агент Ив Амагбеньон, представляющий интересы полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси, сообщил, что его клиент рассчитывает в будущем перейти в клуб из чемпионата Англии или Испании. Сегодня «Краснодар» объявил о переходе Куасси в шотландский «Селтик».
«Краснодар» был отличным клубом для Куасси. У Эбуэ не было никаких проблем в этой команде. Но он молод, и у него много амбиций, Куасси хочет поиграть в английской Премьер-лиге или, например, в чемпионате Испании. Для нас «Селтик» – это мостик между тем, как развивалась его карьера в «Краснодаре», и его потенциальным будущим в АПЛ или Примере.
Когда поступило предложение, «Краснодар» не стал препятствовать, потому что там понимали, что игроку нужно прогрессировать. «Селтик» — это новый опыт и шаг на пути к целям для Куасси», — цитирует Амагбеньон The Scottish Sun.
В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в Премьер-Лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу, является воспитанником местной академии Symbiose Foot D Abobo и перешёл в состав «Краснодара» в декабре 2015 года.