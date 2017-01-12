Куасси: из опыта работы в «Краснодаре» привнесу в «Селтик» психологию

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси, о переходе которого в шотландский клуб сегодня объявил «Краснодар», поделился впечатлениями от смены клубной прописки.
«Очень счастлив стать частью «Селтика». Это клуб с большой историей. Уже познакомился с командой и тренером. Иногда у меня тяжёлая гримаса на лице, и люди думают, что я плохой, но на самом деле я хороший парень. На поле я как лев, потому что много сражаюсь на команду. Начинаю атаки, раздаю передачи, действую на благо команды.
Что из опыта работы в «Краснодаре» привнесу в «Селтик»? Психологию: быть сильным, никогда не сдаваться и усердно работать», — сказал Куасси в интервью пресс-службе клуба.
В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в РФПЛ девять матчей, не отметившись результативными действиями. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу, является воспитанником местной академии Symbiose Foot D Abobo и перешёл в состав «Краснодара» в декабре 2015 года.