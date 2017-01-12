Паунд: отказ сборных от приезда на ЧМ может стать причиной лишения РФ турнира

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд выразил мнение, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года в связи с допинговыми скандалами и это может послужить причиной лишения России права на проведение турнира.
«Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но тем не менее нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия в чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далёк от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», — сказал Паунд в интервью «Р-Спорт».