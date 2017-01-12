Промес: с нетерпением жду момента, когда снова увижу моих партнёров по команде

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что с нетерпением ждёт встречи с партнёрами по команде на сборах в новом году.
«С нетерпением жду момента, когда снова увижу моих партнёров по команде! Предсезонные сборы приближаются. Мы посетим Объединённые Арабские Эмираты и Испанию в следующие недели», – написал Промес в своём «инстаграме».
Отпуск у футболистов «Спартака» продлится до 15 января, после чего команда соберётся в Москве для медицинского осмотра, а затем отправится на первые сборы в Абу-Даби. Второй сбор красно-белые проведут в Эстепоне, третий – в Марбелье.