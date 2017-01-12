Евдокимов: наделал много ошибок при подготовке и при комплектовании состава

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов оценил выступление команды в первой половине сезона, рассказал о финансовом состоянии клуба, а также о том, какой результат по итогам чемпионата его устроит. После 17 туров «Оренбург» располагается на 14-й строчке в таблице РФПЛ.
«Как мы можем чувствовать себя спокойно, если у нас всего 12 очков? Мы третьи с конца. Если говорить о финансировании, тут всё благополучно. Долгов нет, да и не было никогда благодаря президенту и гендиректору. Выплачивают всё, что обещают. Другой вопрос – у нас нет суперусловий, поэтому не можем пригласить каких-то футболистов.
Устроит место, которое позволит сохранить место в Премьер-Лиге. Считаю, наделал много ошибок при подготовке, при комплектовании состава. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Весной постараемся исправить ситуацию и выступить лучше. Надеюсь, задачу свою выполним и в следующем сезоне вновь будем играть в Премьер-Лиге», — цитирует Евдокимова «Советский спорт».