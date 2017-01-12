На просмотре в «Локомотиве» находится французский нападающий Александр Кор

Французский нападающий Александр Кор, выступающий за литовский клуб «Стумбрас», проходит просмотр в московском «Локомотиве» на первом сборе команды в Испании, сообщает ТАСС. 25-летний Кор в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провёл 13 матчей, в которых забил один гол.
«На просмотре в „Локомотиве“ находится Александр Кор. Это французский нападающий литовского клуба „Стумбрас“, главным тренером которого является бывший помощник Сёмина в „Локомотиве“ Мариано Баррету», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подтвердил, что к команде на испанском сборе присоединился французский футболист из чемпионата Литвы.
«Это француз из литовского чемпионата, нападающий. Он проведёт несколько тренировок, будет с нами до 16-го числа, потом будем определяться. Вполне возможно, что будут ещё футболисты на просмотре, будем смотреть молодых футболистов», — заявил наставник «железнодорожников».