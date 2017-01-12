Экс-игрок «Рубина» рассказал, как агент Мендеш обманом заработал на его переходе

35-летний полузащитник Сэлим Бенашур, который ранее выступал за «Рубин», рассказал, как известный футбольный агент Жорже Мендеш заработал на его переходе в российский клуб.
Об этом Бенашур сообщил в эфире французского телевидения. Историю со слов тунисского игрока привело португальское издание NoticiasAoMinuto.
«В 2006 году игрок подписал контракт с «Рубином», однако всё могло быть иначе. Тогда известный агент Жорже Мендеш сообщил тунисскому футболисту, что у него было два предложения: из «Рубина» с контрактом на три года и из «Спортинга» с контрактом якобы на один год. Футболист выбрал российский клуб как более безопасный вариант с точки зрения продолжения карьеры. Однако вскоре после перехода Сэлиму позвонил главный тренер «Спортинга» Паулу Бенту, чтобы узнать, почему он принял такое решение. От Бенту же Бенашур узнал, что на самом деле португальский клуб предложил ему контракт на три года с зарплатой € 25-30 тыс. в месяц.
Бенашур запросил у «Рубина» документы о его трансфере, которые были направлены в компанию Мендеша Gestifute. Из этих документов игрок выяснил, что за его переход в «Рубин» Мендеш получил € 500 тыс., которые казанский клуб отправил на счёт на Каймановых островах», — пишет издание.
Бенашур выступал за «Рубин» с 2006 по 2007 год, после чего перешёл в кувейтский клуб «Аль-Кадсия».