Жиров подписал контракт с «Краснодаром» и был отдан в аренду «Анжи»

Защитник Александр Жиров стал игроком «Краснодара», с которым подписал контракт до 30 июня 2021 года. При этом до конца сезона-2016/17 24-летний Жиров будет выступать за «Анжи» на правах аренды. В ближайшее время Жиров присоединится к махачкалинской команде на сборе в Турции. Последним клубом Жирова была «Томь», а за «Анжи» он выступал в сезоне-2015/16 и покинул команду в сентябре 2016 года.
На официальном сайте «Краснодара» отмечается, что поскольку по регламенту футболист в течение сезона не имеет права выступать более чем за два клуба, Жиров не может быть заявлен за «быков». Исходя из этого он был отдан в аренду «Анжи». К «Краснодару» Жиров присоединится в июне 2017 года.