Источник: «Локомотив» и «Спартак» согласовали переход Самедова

«Локомотив» и «Спартак» согласовали переход полузащитника Александра Самедова в стан красно-белых, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, это стало известно после сегодняшней встречи представителей клубов. Стороны договорились не разглашать суммы трансфера. Официально Самедов станет спартаковцем с 18 января. Игрок согласовал контракт со «Спартаком» – срок договора составит 2,5 года, а зарплата — € 1,8 млн в год.
Ранее сообщалось, что в контракте Самедова есть сумма отступных в € 5 млн, однако «Спартак» готов был платить не более € 2 млн.