Юношеская сборная России обыграла Беларусь на мемориале Гранаткина

В Санкт-Петербурге в матче 3-го тура группового этапа на мемориале Валентина Гранаткина–2017 сборная России U18 встречалась со сверстниками из Беларуси.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Дмитрий Вебер и Станислав Лацевич, который реализовал пенальти.
Сборная России, которая обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе ещё после 2-го тура, завершила этап с тремя победами в активе. В 1/4 финала турнира россияне сыграют со сборной Болгарии (15 января).
В другом матче группы B юношеская сборная Латвии разгромила сверстников из Индии со счётом 4:1 и также обеспечила себе путёвку в плей-офф.
Итоговое положение команд в группе B выглядит следующим образом: 1. Россия (9 очков); 2. Латвия (4); 3. Индия (3); 4. Беларусь (1).