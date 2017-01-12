Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что условия трансфера полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова в «Спартак» согласованы.
«Да, согласовали, но условия разглашать не будем», — приводит слова Мещерякова ТАСС.
Самедов перешёл в «Локомотив» в 2012 году из «Динамо», за который выступал на протяжении двух лет. С 2008 по 2010 год Самедов являлся игроком «Москвы», с 2005 по 2008-й играл за «Локомотив», а с 2001 по 2005-й — за «Спартак». В активе 32-летнего Самедова 35 матчей и пять мячей за сборную России.