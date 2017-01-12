Насри: хотел бы работать с Зиданом

Полузащитник «Севильи» Самир Насри заявил, что хотел бы выступать под руководством Зинедина Зидана, который тренирует «Реал».
«Хотел ли бы я работать с Зиданом? Да, конечно. Это означало бы, что я буду играть за „Реал“.
Редко бывает, что настолько хороший игрок становится таким же хорошим тренером. Его карьера — просто невероятна. В первых 32 матчах в Примере он набрал больше очков, чем Гвардиола, Пеллегрини и Моуриньо. Кроме того, он выиграл Лигу чемпионов, а сейчас „Реал“ возглавляет таблицу Примеры и не знает поражений долгое время. Для него это невероятный сезон», — приводит слова Насри Goal со ссылкой на Onze Mondial.