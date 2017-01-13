Маурисио: я адаптировался в РФПЛ, «Спартак» — позитивный момент в моей карьере

Защитник «Спартака» дос Сантос Маурисио Насименто, права на которого принадлежат «Лацио», в интервью бразильскому телевидению рассказал о впечатлениях от пребывания в стане красно-белых.
«Я быстро адаптировался к российской лиге, во многом мне помог наш тренер — Массимо Каррера, который прекрасно знал и видел, как я играю в «Лацио». Я в команде четыре месяца, всё идёт хорошо, и я знаю, что «Спартак» и «Лацио» ведут переговоры о моём полноценном трансфере. Время в «Спартаке» — позитивный момент в моей карьере, мы идём на первом месте и хотим выиграть чемпионат и выйти в Лигу Чемпионов, как это было с «Лацио» после перерыва в несколько лет. Мы сделаем всё, чтобы победить в чемпионате и осуществить свою мечту. Команда сосредоточена на этой цели», — цитирует Маурисио lazionews.eu.
В этом сезоне РФПЛ Маурисио провёл 8 матчей (7 — с первых минут), забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.