Экс-форвард «Барселоны» Кейррисон спустя почти семь лет вернулся в Европу

Бывший нападающий «Барселоны» Кейррисон подписал контракт с португальским клубом «Арока», сообщает пресс-служба нового клуба игрока.
28-летний футболист будет выступать под номером 21 по контракту, который рассчитан до 2018 года и имеет опцию продления. Последним клубом в карьере Кейррисона была «Лондрина», выступающая в бразильской серии B.
Кейррисон перешёл в «Барселону» из «Палмейраса» в 2009 году, однако не провёл за испанскую команду ни одного официального матча. На протяжении пяти лет он выступал на правах аренды в «Бенфике», «Фиорентине», «Сантосе», «Крузейро» и «Коритибе», в который окончательно перебрался в 2014 году. Последний раз бразилец выступал в Европе в 2010 году, когда находился на правах аренды в «Фиорентине».