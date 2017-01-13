Исак стал самым молодым в истории сборной Швеции автором гола

17-летний нападающий Александер Исак помог сборной Швеции разгромить команду Словакии в товарищеском матче и стал самым молодым игроком, отличившимся в игре за шведскую сборную. Прежний рекорд принадлежал Эрику Дальстрёму (18 лет) и держался более века.
Исак открыл счёт на 19-й минуте, и шведы удержали минимальное преимущество до перерыва, несмотря на то что соперники били пенальти. Во втором тайме скандинавская команда прибавила и забила ещё пять мячей. Итоговый счёт — 6:0 в пользу шведов.
Посмотреть видео гола Исака можно здесь.