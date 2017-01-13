Чеферин: дальнейшее развитие футбола в Азии выгодно и УЕФА, и AFC

Глава УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Азиатской конфедерации футбола (AFC) шейхом Салманом бин Ибрагим Аль-Халифа заявил, что развитие футбола в Азии выгодно не только AFC, но УЕФА.
«УЕФА доволен сотрудничеством с AFC, и мы дали ясно понять, что в будущем мы берем на себя ответственность развивать футбол не только в Европе, но и за ее пределами в партнерстве с другими конфедерациями. Турниры под эгидой УЕФА пользуются популярностью по всему миру, и конечно простимулируют развитие футбола в Азии. Развитие вида спорта в регионе – это двойная победа: и для Европы, и для Азии», — цитирует словенце официальный сайт УЕФА.