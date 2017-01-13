Зидан: очевидно, что С. Рамос испытывает боль из-за оскорблений в его адрес

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что защитник команды Серхио Рамос очень расстроен после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей». Ничейный счёт 3:3 позволил «сливочным» выйти в четвертьфинал, однако во время матча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» Рамос, ставший автором одного из голов своей команды, неоднократно подвергался оскорблениям болельщиков.
«Я не могу быть доволен случившимся и то же самое могу сказать про Рамоса. Очевидно, что он испытывает боль из-за оскорблений в его адрес, ведь раньше он играл за «Севилью». Но Серхио просто выполнял свои обязанности на поле. Увы, тут ничего не поделать, иногда и такое случается», — цитирует Зидана Marca.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».