«Днепр» подал апелляцию на решение ФФУ о снятии девяти очков

«Днепр» подал апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола Украины о снятии с команды девяти очков за долги перед тремя помощниками бывшего главного тренера команды Хуанде Рамоса на общую сумму € 900 тыс. Как сообщает «Футбол 24», теперь апелляционный комитет ФФУ должен решить, принимать эту жалобу к рассмотрению или нет.
В текущем сезоне с днепровцев уже сняли 6 очков в турнирной таблице чемпионата Украины за долги перед испанскими тренерами.
После 18 туров «Днепр» занимает 10-е место в таблице УПЛ, имея в активе 12 баллов.