Гордеев: вижу огонь в глазах игроков и руководства «СКА-Хабаровск»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев прокомментировал своё назначение в хабаровский клуб, а также отметил, что ему понравился настрой своих подопечных.
«Понимаю, что непопадание СКА в стыки, учитывая текущее третье место, станет для меня неудом. Третье место — это пока промежуточный результат, дальше всё будет зависеть от того, как мы поработаем. Естественно, что стоит задача побеждать в каждом матче. А глобально — чтобы клуб становился более амбициозным, структурированным. Я вижу огонь в глазах игроков и руководства, поэтому и не сомневаюсь, что мы будем двигаться вперёд. Это всегда прекрасно и привлекательно, когда люди чувствуют в себе силы решать серьёзные задачи. Мне нравится и настрой, и состояние, в котором находятся футболисты.
Следил ли за ФНЛ? Я и сейчас просматриваю матчи. Не стал бы пока давать категоричные оценки, так как ещё не окунулся в турнир, но общее представление имею. Видно, что многим приходится тяжело в нынешней экономической ситуации — раньше проблемных клубов было меньше.
С другой стороны, со стороны команд РФПЛ большой интерес к игрокам ФНЛ. Во-первых, все сейчас считают деньги, а во-вторых, таланты есть, лига их готовит. И правильно — надо заниматься своей кузницей», — цитирует Гордеева Sportbox.