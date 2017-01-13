Тухель: мало что более некорректно, чем сравнивать меня с Клоппом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не хочет, чтобы его сравнивали с его предшественником Юргеном Клоппом, работающим ныне у руля «Ливерпула». Тухель считает аналогию между собой и Клоппом безосновательной.
«Мало что более некорректно, чем сравнивать меня с Клоппом», — приводит слова Тухеля WDR.
Относительно того, употребляет ли он алкогольные напитки после побед, Тухель сказал: «Никакого вина или пива, только бокал шампанского».
По итогам 16 туров чемпионата Германии команда Тухеля заработала 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. Ранее приводились слова тренера о том, что во втором круге «Боруссия» должна значительно улучшить свои действия в обороне.