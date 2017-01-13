К ЧМ-2018 в аэропорту Шереметьево появятся новые рулёжные дорожки и перроны

Новые рулёжные дорожки для самолётов построят в рамках реконструкции международного аэропорта Шереметьево, увеличится часть перронов. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.
«Эти работы связаны с ростом пассажиропотока на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», — цитирует Ставицкого портал стройкомплекса Москвы.
Проект получил положительное заключение экспертизы в сжатые сроки. Необходимости изменения графика строительства нет, сообщили в Минстрое России. Ранее Главгосэкспертиза России согласовала проект развития северного терминального комплекса Шереметьево.