Трудинспекция оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей

Государственная трудовая инспекция оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задержку заработной платы, сообщил агентству новостей «ТВ2» представитель ведомства. Также руководителя клуба оштрафовали на 15 тыс. рублей как должностное лицо.
«Клубу выданы предписания о выплате заработной платы и компенсации за её задержку всем сотрудникам и игрокам. Нарушения «Томь» должна устранить в течение месяца, а оплатить штрафы в течение двух месяцев», — сказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам. Трудовая инспекция начала проверку «Томи».
У клуба есть 10 дней, чтобы обжаловать данное решение.