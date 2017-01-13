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175 лет назад
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Задай вопрос Тине Канделаки!
13 января 2017, пятница. 10:00.
Футбол
Первым гостем редакции
«Чемпионата»
в 2017 году в ближайшие дни станет
Тина Канделаки
— генеральный продюсер «Матч ТВ».
Вы можете присылать свои вопросы на электронный адрес: champvopros@rambler.ru
Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.
Источник:
«Чемпионат»
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