Агент Дзадзы: мы не близки к переходу в «Валенсию»

Антонио Дзадза, агент и отец игрока нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы, рассказал, что соглашение с «Валенсией» по переходу игрока ещё не достигнуто. Ранее генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта, проведя переговоры с представителями испанского клуба, сообщил, что форвард будет играть за «Валенсию».
«Маротта сказал, что Дзадза должен перейти в „Валенсию“? Наверное, так думают в „Ювентусе“. Вы даже не представляете, как много вопросов нам ещё надо решить. Дело не в проекте „Валенсии“, вопрос в бюрократических моментах. Пока нет смысла говорить об этом. Впереди большой путь, и мы пока не близки к тому, чтобы завершить трансфер», — цитирует агента Juvenews.eu.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» намерена арендовать 25-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.