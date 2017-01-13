Кастро: не могу предсказать, какое место займёт «Боруссия» Д в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро признался, что не в состоянии предсказать, какое место займёт команда в чемпионате Германии по итогам текущего сезона. После 16-го тура национального первенства команда Томаса Тухеля набрала 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.
«Мы должны позаботиться о том, чтобы стартовать во втором круге достойно и заработать как можно больше очков. Но я в данный момент не могу предсказать, какое место займёт «Боруссия» в Бундеслиге. Очевидно, что мы хотим завоевать право участия в групповом этапе Лиги чемпионов», — цитирует Кастро Spox.