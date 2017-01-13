Куман: если есть игрок, который должен превзойти меня, то пусть им будет Месси

Бывший защитник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал очередное достижение нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. Футболист сборной Аргентины в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао (3:1) стал автором гола со штрафного. Это был 26-й гол Месси за «Барселону», забитый со стандартного положения, и по этому показателю он сравнялся с Куманом.
«Если есть игрок, который должен превзойти меня, то пусть им будет Месси. Что же касается «Барселоны», то команда в соответствующем состоянии. Она имеет в своих рядах такого игрока, как Месси. Команда с такими игровыми достоинствами всегда будет претендовать на титулы», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.