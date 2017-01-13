Мещеряков: новый контракт Ал. Миранчука? Куда спешить? У него ещё год контракта

Председатель совета директоров «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с полузащитником Алексеем Миранчуком, срок контракта которого со столичным клубом истекает по окончании 2017 года.
«Переговоры с Алексеем Миранчуком? А куда спешить? Болельщики много чего ждут. Но это большая игра. Переговоры ведутся, и спешить с подписаниями не нужно, у игрока ещё год контракта», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Рубина» сделало предложение «Локомотиву» по Миранчуку, которого в казанской команде хотят видеть до начала зимних сборов. Казанцы готовы заплатить за 21-летнего футболиста € 3 млн, однако «железнодорожники» просят не менее € 8 млн.