Кемпес: люди называют аргентинцев сумасшедшими за оскорбления Месси, и они правы

Бывший нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес считает критику национальных СМИ и болельщиков «альбиселесте» в адрес форварда Лионеля Месси совершенно необоснованной.
Футболист «Барселоны» на своей родине подвергался критике неоднократно: некоторые СМИ и болельщики считают, что игрок не выкладывался в матчах за сборную так, как за каталонский клуб.
«Люди уже отдают себе отчёт в том, что происходит? Иногда тебя спрашивают о том, как мы, имея лучшего футболиста мира, оскорбляем и недооцениваем его. Люди называют аргентинцев сумасшедшими за оскорбления Месси, и они правы», — приводит слова Кемпеса La Nacion.