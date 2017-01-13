Кверквелия: если пишут об интересе «Динамо» К и «Локомотива», значит что-то есть

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал о своём будущем в казанском клубе.
«Пока не могу ничего сказать. Интерес киевского «Динамо» и «Локомотива»? Если так пишут, значит что-то есть. Но вы же видите, что я перед вами приехал с «Рубином» на медосмотр. У меня контракт с клубом, и пока «Рубин» ничего не говорит. Если бы они хотели, чтобы я покинул команду, то я бы уже ушёл. Не знаю, чего они хотят. Всё, что я могу сделать, я сделаю. Я приехал и нахожусь вместе с командой. Думаю, на сборы я поеду с «Рубином», и там будет всё ясно.
Конечно, шанс всегда есть. Если бы шансов не было, я бы поехал в первую лигу или в Грузию. Хочу ли остаться в «Рубине»? Если бы я не хотел, то не приехал бы в Казань. У меня контракт, и как в клубе скажут, так и будет. Но я не могу так сидеть, как это было полгода.
Я здесь, в «Рубине», и если кто-то хочет моего перехода, то пусть делает для этого действия. Когда футболист играет, то в той команде ему хорошо. А когда он сидит в запасе – в такой команде у него кошмар», — цитирует Кверквелию «БИЗНЕС Online».