«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Испании. По её итогам определились четыре пары команд, которые продолжат борьбу за трофей.
Действующий обладатель Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала Сосьедад». Первый матч состоится на выезде. «Реал» на своём поле примет «Сельту», а «Атлетико» в Мадриде сыграет против «Эйбара». Другой четвертьфиналист «Алькоркон» в родных стенах примет «Алавес».
Даты и время начала матчей будут названы позже. По предварительным данным, игры состоятся 17-19 и 24-26 января.