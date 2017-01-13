Экс-игрок «Анжи» Будковский: всегда мечтал вернуться в «Шахтёр»

Нападающий Филипп Будковский, ранее выступавший за «Анжи» на правах аренды, рассказал, что очень рад вернуться в расположение «Шахтёра», который владеет правами на игрока.
«Конечно, я рад вернуться! «Шахтёр» – родная для меня команда. Здесь я закончил академию. Потом, правда, выступал за другие клубы на правах аренды, но всегда мечтал вернуться. Поэтому на сборах собираюсь проявить свои сильные качества и зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
Буквально на днях мне сказали вернуться в клуб. Предполагал ли я такое? Особо старался об этом не думать, хотя понимал, что такой вариант возможен. У меня было ещё полгода аренды – и тут такой подарок на Новый год! Как будет дальше, не знаю, но очень надеюсь остаться в «Шахтёре», — цитирует Будковского пресс-служба донецкого клуба.