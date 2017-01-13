«Томь» из-за проблем с авиабилетами изменила сроки сбора в Турции

«Томь» из-за проблем с приобретением билетов изменила сроки проведения первого тренировочного сбора команды. Как сообщает официальный сайт томского клуба, в Турцию подопечные Валерия Петракова должны вылететь 23 января, сбор продлится до 7 февраля.
Контрольные матчи пройдут 29 января, 31 января, 3 февраля и 6 февраля. Соперники станут известны позднее.
«Томь» после 17 туров РФПЛ занимает последнее место в турнирной таблице с девятью очками. Из-за серьёзных проблем с финансированием сибирскую команду уже покинул ряд ведущих футболистов.