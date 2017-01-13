Прядкин: средняя зарплата футболиста в РФПЛ — около 1 млн рублей

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что многие клубы в лиге по-прежнему нуждаются в финансировании из бюджетов регионов, а также назвал среднюю зарплату футболиста в РФПЛ.
«Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьёзное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус.
У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмёрок. Но это не значит, что вторая восьмёрка неконкурентоспособна. Посмотрите на «Амкар» – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.
Президент «Урала» предложил гонорар в миллион рублей в месяц сделать потолком для РФПЛ? Скажу, что для ряда клубов это очень хорошая зарплата. Согласен со словами Григория Иванова – ведомости действительно порой раздуты. Средняя зарплата футболиста в лиге — около 800 тыс. – 1 млн рублей», — цитирует Прядкина «Спорт-экспресс».