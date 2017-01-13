Тульский «Арсенал» подписал контракт с румынским хавбеком Бурчану

Тульский «Арсенал» усилился полузащитником сборной Румынии Александру Бурчану, права на которого до недавнего времени принадлежали бухарестской «Стяуа». Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.
В январе 2017 года контракт Бурчану со «Стяуа» истёк, и стороны решили его не продлевать. Таким образом, в «Арсенал» 31-летний футболист перешёл на правах свободного агента.
Бурчану подписал контракт на 2,5 года с окладом в € 45 тыс. в месяц. Новичок «Арсенала» помимо Румынии поиграл в Турции, где защищал цвета «Трабзонспора».