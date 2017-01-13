«Спартак-2» вышел из отпуска и прошёл медобследование

Сегодня, 13 января, в клинике спортивной медицины «Лужники» состоялся плановый медосмотр группы игроков «Спартака-2». В неё вошли Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Игорь Леонтьев, Георгий Мелкадзе, Владислав Пантелеев, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Владислав Терешкин, Артём Федчук, Михаил Филиппов, Иван Хомуха и Шамсиддин Шанбиев.
Накануне обследование прошли их партнёры Владлен Бабаев, Александр Лихачёв, Александр Ломовицкий, Артём Мамин, Александр Максименко, Данил Полубояринов, Николай Рассказов, Артём Сокол, Борис Цыганков и Константин Щербаков.
Первую после новогодних каникул тренировку футболисты проведут в субботу, 14 января. На 21 января у команды Евгения Бушманова запланирован в манеже контрольный матч с московским ФК «Велес», который по итогам прошлого сезона занял второе место в третьем дивизионе и получил право выступать в ПФЛ.
До 24 января красно-белые будут работать в Сокольниках и на базе в Тарасовке, а затем отправятся на Кипр, где состоится первый зарубежный тренировочный сбор. В Москву спартаковцы вернутся 5 февраля, а 9-го вновь отправятся на Кипр, где с 11 по 24 февраля примут участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. 12 февраля «Спартак-2» сыграет с «Краснодаром-2», 15-го — с «Волгарём», а 18-го — с «Факелом».