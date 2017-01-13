Орлов: Молло капризен и не может держать трудовую дисциплину игры все 90 минут

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в «Зенит» Йоана Молло, который перебрался в питерский клуб из «Крыльев Советов».
«Молло хороший игрок, но не отличный. Он не играет за сборную Франции. Я уже даже сказал: зачем нам такие футболисты в российском футболе? Они же перегружают лодку. Легионеры. А как же места для своих? Нужно делать точечные покупки — такие, как Халк, Витсель, Промес, которые будут обучать наших футболистов.
Молло здорово выглядел в юношеском возрасте, с 14 до 18 лет был в школе „Монако“. Он очень быстрый, это природное качество. Но когда он пришёл в большие клубы, начались неудачи, в итоге сел на скамейку. Он с задатками и талантом — быстро бежит, может делать финты, обыграть. Но он капризен, не может держать трудовую дисциплину игры все 90 минут. Из-за этого и начал выпадать из состава.
Может быть, Луческу рассчитывает, что ему удастся захватить устремление 27-летнего парня к романтическому футболу и сделать из него стабильного хорошего футболиста. Дай бог. Но риск есть. До этого не получалось», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.