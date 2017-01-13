Чилийцы активнее других иностранцев покупают билеты на Кубок конфедераций

Болельщики сборной Чили активнее других иностранных любителей футбола приобретают билеты на матчи Кубка конфедераций, который пройдёт летом 2017 года в России.
«В следующий четверг завершается этап продаж билетов путём случайной жеребьёвки. Важно понимать, что сейчас у всех болельщиков ещё есть возможность в числе первых заказать билеты на любой матч, а в дальнейшем продажи будут осуществляться в порядке живой очереди. Мы с оптимизмом смотрим на динамику продаж и видим активный спрос как со стороны россиян, так и иностранцев. Особенно выделяются чилийцы, и это интересно, так как до России им предстоит добираться практически через полмира и преодолеть около 14 тыс. километров», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФИФА.
Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе A сыграют хозяева — сборная России, а также Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B силами померятся чемпион мира Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки, который определится 5 февраля этого года.