«Зенит» может приобрести у «Рубина» Оздоева и расстаться с Юсуповым

«Зенит» может расстаться с полузащитником команды Артуром Юсуповым, пригласив на его место хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов», — сообщил источник.
В нынешнем сезоне РФПЛ принял участие в 10 матчах за «Рубин», из которых в семи выходил в стартовом составе. Юсупов отыграл за «Зенит» в 10 встречах (две – в основе), отметился забитым голом и отдал голевую передачу.