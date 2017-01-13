В Уфе болельщик лишился работы из-за фотографии с Семаком

Житель Уфы и болельщик местной команды Виталий Двоеглазов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что был уволен с работы из-за фотографии, которую он сделал в аэропорту в конце декабря 2016 года. На фото запечатлены он и новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак.
«30 декабря 2016 года Сергей Богданович Семак прилетел в Уфу с целью подписания контракта с футбольным клубом „Уфа“. Данная фотография была опубликована мной утром того же дня! В этот же день ведущие СМИ города Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя.
9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно: какой ущерб я нанёс данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!» — написал Двоеглазов.
Как сообщает издание «МедиаКорСеть», Виталий 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, он работал инспектором службы авиационной безопасности. Двоеглазов сообщил, что написал заявление об увольнении, «чтобы не портить трудовую книжку», также он заявил, что «всё написал в своём посте и больше ему добавить нечего».