«Локомотив» заработал на трансфере Самедова в «Спартак» почти € 4 млн

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру, «Локомотив» заработал на трансфере полузащитника сборной России Александра Самедова в «Спартак» почти € 4 млн. Из этой суммы определённую долю 32-летний Самедов заплатил из собственного кармана.
Как сообщал «Чемпионат» ранее, Самедов, чей трансфер из «Локомотива» в «Спартак» был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование.
Самедов покинул «Спартак» в 2005 году и выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В активе полузащитника 35 матчей и пять мячей за сборную России.