Тренерский штаб ЦСКА пополнил Руслан Зубик

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Футбольные трансферы
Допинг
Билеты на спорт
Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
19:24
ЦСКА в Испании: фотообзор четвёртого дня подготовительного сбора «армейцев»
19:21
«Локомотив» планирует оставить Денисова после окончания срока аренды из «Динамо»
19:04
«Локомотив» заработал на трансфере Самедова в «Спартак» почти € 4 млн
16:23
Тульский «Арсенал» подписал контракт с румынским хавбеком Бурчану
15:40
Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника
21:17
Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова
13:35
«Спартак» объявил об уходе Ромуло
15:40
Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника
11:19
Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» с годовой зарплатой € 20 млн
14:46
Эменике не перейдёт в «Рубин»
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Тренерский штаб ЦСКА пополнил Руслан Зубик
13 января 2017, пятница. 19:13.
Футбол
В пятницу, 13 января, московским ЦСКА было подписано трудовое соглашение с белорусским специалистом
Русланом Зубиком
, который будет помогать главному тренеру «армейцев»
Виктору Гончаренко
.
Ранее Зубик работал в белорусском БАТЭ, а также в российских клубах «Кубань», «Урал» и «Уфа».
Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.
Источник:
Официальный сайт ПФК ЦСКА
Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
13 января 2017, пятница
19:24
ЦСКА в Испании: фотообзор четвёртого дня подготовительного сбора «армейцев»
19:21
«Локомотив» планирует оставить Денисова после окончания срока аренды из «Динамо»
19:13
Тренерский штаб ЦСКА пополнил Руслан Зубик
19:04
«Локомотив» заработал на трансфере Самедова в «Спартак» почти € 4 млн
18:56
Романцев: место в составе «Спартака» найдётся и для Самедова, и для Промеса
18:52
Мхитарян посвятил награду «Лучший гол декабря» в АПЛ пятилетнему мальчику
18:43
Моуринью прервал пресс-конференцию, ответив на телефонный звонок журналисту
18:39
Ола Джон перешёл на правах аренды из «Бенфики» в «Депортиво»
18:34
Агент Оздоева: интерес «Зенита»? Не готов что-либо комментировать
18:20
Радимов: Тимощук — играющий тренер «Зенита-2»? По этому поводу говорить не буду
18:19
Компани вернулся в строй и готовится к матчу с «Эвертоном»
18:13
В Уфе болельщик лишился работы из-за фотографии с Семаком
17:54
«Зенит» может приобрести у «Рубина» Оздоева и расстаться с Юсуповым
17:51
«Локомотив», «Рубин» и «Спартак» на сборах сыграют с хорватским «Осиеком»
17:47
Чилийцы активнее других иностранцев покупают билеты на Кубок конфедераций
17:42
Ибрагимович: гол Мхитаряна? Мы отрабатывали с ним этот удар на тренировках
17:41
Конте: Терри останется в «Челси», он очень важный игрок для меня
17:31
Тимощук может стать играющим тренером «Зенита-2»
17:28
«Вест Хэм» принял решение продать Пайета в январе
17:21
«Зенит» откроет стадион «Крестовский» матчем с «Тереком» или «Краснодаром»
17:09
«РБ Лейпциг» за € 10 млн приобрёл у «Ред Булл Зальцбург» 18-летнего Юпамекано
17:00
Орлов: Молло капризен и не может держать трудовую дисциплину игры все 90 минут
16:55
«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» на сборах в ОАЭ
16:45
«Спартак-2» вышел из отпуска и прошёл медобследование
16:23
Тульский «Арсенал» подписал контракт с румынским хавбеком Бурчану
16:23
Прядкин: средняя зарплата футболиста в РФПЛ — около 1 млн рублей
16:19
«Анжи» готов отпустить Беленова и хочет понизить зарплаты Яковлева и Паршивлюка
16:03
Орлов: «Петровский» — самый отстой с точки зрения условий и услуг для населения
15:46
«Томь» из-за проблем с авиабилетами изменила сроки сбора в Турции
15:45
«Терек» просит за Торже не меньше € 1 млн, игроком интересуются в Румынии
15:40
Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника
15:32
Микел: легко мог остаться в «Челси», но сделал выбор в интересах сборной Нигерии
15:17
Самедов 14 января пройдёт медобследование для «Спартака»
15:15
«Халл Сити» объявил о переходе бывшего форварда «Локомотива» Ниасса
15:07
Ромуло: благодарю «Спартак», но пришло время быть счастливым в Бразилии
15:07
Ибрагимович признан лучшим игроком в АПЛ в декабре
14:57
Ромуло подписал контракт с «Фламенго»
14:54
Экс-игрок «Анжи» Будковский: всегда мечтал вернуться в «Шахтёр»
14:46
Эменике не перейдёт в «Рубин»
14:43
«Терек» назвал всех соперников по контрольным матчам на сборе в Турции
14:40
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании
14:16
Конте третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
14:09
Стойлов: И. Попов мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы
14:07
Семшов официально вошёл в тренерский штаб тульского «Арсенала»
14:06
«Уфа» отказалась от сборов в Турции
Все новости
RSS
Станет ли "Спартак" последним московским клубом Александра Самедова?
Станет
Нет, ещё в ЦСКА обязательно поиграет
Нет, вернётся в "Локомотив" после отставки Сёмина
Нет, поиграет за вернувшееся в РФПЛ "Динамо"
Обязательно поиграет за "Атлантис" c другом Широковым
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+